Wolverine rivive i suoi momenti più iconici in X Lives of Wolverine #1

Con l'annuncio di X Lives of Wolverine e X Deaths of Wolverine, Marvel Comics prometteva di stravolgere la storia di Logan per sempre. Con la pubblicazione della preview di X Lives of Wolverine #1, abbiamo un primo assaggio della storia di cui il mutante artigliato sarà protagonista nelle prossime settimane.

Nella preview (che condividiamo in fondo all'articolo), vediamo il Professor X accompagnare Wolverine per motivi al momento ignoti nella sala di Cerebro, con l'obiettivo di far rivivere al mutante canadese tutti i momenti più iconici della sua lunga storia editoriale. Tra questi, spiccano la scoperta dei suoi poteri mutanti, l'esperimento di Arma X, la sua storia romantica con Mariko Yashida, e lo scontro con Hulk che segna la sua prima apparizione in un fumetto, oltre ai suoi combattimenti più iconici.



X Lives of Wolverine #1 è scritto da Benjamin Percy e illustrato da Joshua Cassara. La cover standard di Adam Kubert sarà affiancata da ben dieci variant cover ad opera di Peach Momoko, Ron Lim, Jorge Molina, Ed McGuinnes, Will Sliney, Todd Nauck, Joshua Cassara, Mark Bagley, Arthur Adams e Mr Garcin.



L'uscita di X Lives of Wolverine si alternerà con quella di X Deaths of Wolverine ogni settimana, raccontando una storia intrecciata. Entrambe le miniserie saranno composte da 5 numeri. X Lives of Wolverine #1 uscirà negli Stati Uniti il 19 Gennaio 2022. Le due miniserie dedicate a Logan sono affiancate dalla serie regolare di Wolverine che attualmente vede come protagonista anche Deadpool.