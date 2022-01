Wolverine, la serie regolare accoglie un nuovo protagonista: Deadpool

L'attuale serie regolare di Wolverine, gestita da un team creativo formato dallo sceneggiatore Benjamin Percy e dall'illustratore Adam Kubert, sta per introdurre una grossa novità. A partire da Wolverine #20, in uscita il prossimo Aprile, la serie del mutante artigliato vedrà l'ingresso di un nuovo co-protagonista: Deadpool.

Il nuovo corso delle avventure del mutante canadese sarà lanciato dalle miniserie X Lives of Wolverine e X Deaths of Wolverine, che promettono di stravolgere la storia di Wolverine per sempre. Fortunatamente, Logan potrà contare sulla compagnia di Deadpool per affrontare le conseguenze degli eventi che verranno narrati nelle due miniserie.



"Per dieci settimane, X Lives of Wolverine/X Deaths of Wolverine accompagnerà i lettori in un'epica avventura attraverso il tempo che getterà le basi per la prossima era dei mutanti: Destiny of X. Come fai a proseguire una storia così? Devi continuare ad alzare l'asticella. I lettori non solo vivranno un'avventura non-stop, che partirà ad Aprile, ma leggeranno anche l'inizio di una storia tanto irriverente ed esilarante, quanto struggente", promette Benjamin Percy. "Stavamo suggerendo l'arrivo di Deadpool da un po' di tempo, e ora è pronto a farsi largo sulle pagine di Wolverine per un pazzo (seppur riluttante) team-up che sembra un lontano parente di Prima di mezzanotte o Il Fuggitivo".



"Ogni volta che un nuovo personaggio o una nuova storyline vengono introdotti in Wolverine, è un nuovo inizio e un'opportunità per me e Ben di reinventare il tutto", aggiunge Adam Kubert. "Wolverine #20 non fa eccezione, a parte per una cosa. Deadpool non è un nuovo personaggio. Avendolo disegnato in passato (anche recentemente sulla cover di Deadpool Black White and Blood #1), mi sembra come di far visita ad un vecchio amico".



Wolverine #20 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 20 Aprile 2022. Curiosamente, non è l'unica avventura team-up che vedrà la presenza del Mercenario Chiacchierone: Deadpool e Fenomeno sono infatti protagonisti di una serie tutta loro.