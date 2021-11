Wolverine, la storia del mutante artigliato sta per essere stravolta

Non troppo tempo fa, Sony ha annunciato Wolverine per PS5, in sviluppo presso Insomniac Games. Ma la storia del mutante canadese sta per subire degli importanti cambiamenti. Wolverine sarà infatti protagonista di ben due miniserie a fumetti parallele che usciranno a settimane alterne a partire da Gennaio 2022: X Lives of Wolverine e X Deaths of Wolverine.

Entrambe le miniserie, la cui storia sarà interconnessa, vedranno Benjamin Percy nel ruolo di sceneggiatore, mentre Joshua Cassara e Federico Vicentini si alterneranno come artisti. Per celebrare l'annuncio, Marvel Comics ha rilasciato anche un trailer per X Lives of Wolverine e X Deaths of Wolverine, che trovate in calce.

"Sto per fare una dichiarazione audace: si tratta di una delle storie più importanti di Wolverine mai raccontate", racconta Percy in un'intervista con Entertainment Weekly. "Non lo dico per sminuire il lavoro dei precedenti autori. L'opposto. Sto cercando di celebrarli". L'obiettivo dell'autore è infatti quello di fare chiarezza nella storia di Wolverine, che nella lore fumettistica, tra ricordi impiantati e memorie cancellate, ha vissuto avventure per oltre un secolo.

I fan di Logan non potranno proprio lamentare carenza di contenuti per quanto riguarda il loro mutante preferito nei prossimi anni. Il mutante artigliato sarà anche tra i protagonisti del reboot di X Men The Animated Series annunciato da Disney+.