Wolverine tornerà in una serie di 'scene post-credit' del Marvel Legacy!

Come annunciato in queste ultime ore dalla Marvel,tornerà molto presto nell'Universo fumettistico in una serie di "" del nuovo, attuale nuovo corso della Casa delle Idee.

Le apparizioni di Logan avverrano in quelle che sono conosciute come backup stories, storie di rinforzo nei numeri di alcune serie di prossima uscita. Wolverine comincerà a tornare a partire dal prossimo gennaio sulle pagine di Captain America #697, La Potente Thor #703 e Amazing Spider-Man #794.



L'eroe era apparentemente deceduto nel corso dell'evento Death of Wolverine del 2014, ma era già riapparso nel Marvel Legacy #1 di quest'anno, entrando inoltre in possesso di una Gemma dell'Infinito. La Marvel ha spiegato che queste scene post-credit rivelaranno come Wolverine sia riuscito a fuggire dalla tomba di adamantio, il perché si sia messo alla ricerca di una Gemma dell'Infinito e quale sia il grande segreto da lui nascosto.



In merito, Tom Brevoort, SVP ed Executive Editor, ha dichiarato: "I fan hanno speculato sul destino di Wolverine da quando è riapparso nel #1 del Marvel Legacy e l'intero universo Marvel resta ancora inconsapevole delle sue mosse. Tenete quindi gli occhi aperti mentre il nostro cittadino Canadese preferito farà la sua comparsa lungo tutta la linea dei titoli di coda delle testate Marvel! Tutto porterà a qualcosa, ma a cosa?".



Gennaio è ancora troppo lontano!