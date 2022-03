Wolverine, una Variant Cover ci presenta Logan in versione 'Asgardiana'

Il fumettista Ryan Stegman ha condiviso su Instagram una sua illustrazione pubblicata come variant cover di X Deaths of Wolverine #5 che mostra una versione di Logan completamente inedita: si tratta di un Wolverine in salsa "Asgardiana" nato da un'idea dell'artista che non ha mai visto la luce.

Con la pubblicazione di X Deaths of Wolverine #5, disponibile da oggi nelle fumetterie americane, si conclude la storyline che punta a stravolgere la storia di Wolverine per sempre. La versione del personaggio proposta sulla variant cover di Stegman, curiosamente, non ha però nulla a che vedere con la storia proposta nell'albo.



"Ho un'idea per una storia per Marvel a cui non ho potuto dedicare tanto tempo, così la disegno qui", spiega Stegman su Instagram. "L'idea generale è che Wolverine muoia all'inizio della storia. Così le Norne alla base di Yggdrasil su Asgard vengono avvertite della necessità di resuscitare questo nuovo spirito. Ma quando guardano nella storia di Logan pensano 'perché questo tizio? Da quanto vediamo si tratta di uno dei cattivi'. Ma l'entità che vuole resuscitarlo insiste sul fatto che Wolverine sarà fondamentale nella salvezza del multiverso. Così finalmente accettano di resuscitarlo in una bolla su Asgard all'interno della quale dovrà affrontare prove di eroismo per dimostrare di essere degno della resurrezione. Ce la farà? Immagino che dovrò prima realizzare la serie per scoprirlo".



Le miniserie X Deaths e X Lives of Wolverine, in ogni caso, hanno raccontato la storia di Omega Wolverine, una nuova versione futuristica di Logan, la cui origine è però completamente differente rispetto a quanto proposto da Stegman.



In attesa di scoprire se il Wolverine asgardiano vedrà mai la luce, in calce trovate il post con l'illustrazione dell'artista.