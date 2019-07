Wolverine: vediamo la copertina variant del volume numero 59

Dopo aver mostrato il personaggio di Venom nel nuovo video gameplay di Marvel La Grande Alleanza 3, Nintendo e Panini hanno unito le forze per mostrarci una nuova copertina del numero 59 di Wolverine.

L'artista è il bravissimo Stefano Landini, disegnatore per i fumetti Marvel e DC Comics. La variant cover del volume in uscita a luglio presenta il personaggio di Wolverine con il costume indossato nell'attesissimo gioco per Nintendo Switch. Non ci stupisce che sia il mutante canadese il protagonista della copertina, la serie di film con Hugh Jackman lo ha reso una delle icone degli X-Men. Nell'immagine comunque sono presenti anche altri suoi storici alleati quali Storm e Nightcrawler.

Non è l'unico fumetto con protagonista Logan in uscita questo mese, potete vedere il first look dell'albo Wolverine e Captain America: Weapon Plus, disponibile a partire dal 10 luglio in America.

In Marvel La Grande Alleanza 3 i giocatori potranno assemblare un team composto dai personaggi più amati dei fumetti ideati dal genio di Stan Lee, creando nuove ed emozionanti sfide.

Non fatevi scappare l'edizione speciale con la variant cover dell'opera, in vendita in tutte le fumetterie e negozi online.

Trovate la copertina in calce alla notizia, quindi fateci sapere cosa ne pensate del lavoro di Stefano Landini con un vostro commento!