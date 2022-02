Women of Marvel, arriva il nuovo volume dedicato alle donne dell'Universo Marvel

Anche quest'anno, Marvel Comics propone Women of Marvel, volume realizzato da un team completamente al femminile che si pone l'obiettivo di celebrare le donne dell'Universo Marvel. Il volume raccoglierà cinque storie con protagoniste diverse supereroine Marvel.

La prima storia, dedicata a Squirrel Girl e Vedova Nera, sarà realizzata dalla sceneggiatrice Charlie Jane Anders e illustrata da Emma Kubert. A seguire, Shanna la diavolessa e Silver Sable saranno protagoniste di un'avventura scritta da Rhianna Pratchett e disegnata da Alina Erofeeva.



Ci sarà spazio anche per Jessica Jones, in una storia di Jordie Bellaire e Zoe Thorogood; e per la Gatta Nera, la cui storia sarà scritta da Preeti Chhibber e illustrata da un team di artiste composto da Jen Bartel, Marguerite Sauvage, Ann Maulina, Claire Roe e dall'italiana Eleonora Carlini.



Infine, la popolare fumettista italiana Marika Andolfo (autrice del fumetto Deep Beyond in arrivo a Febbraio in Italia) farà il suo debutto come sceneggiatrice Marvel, raccontando una storia di Scarlet Witch affiancata dall'artista Sumeyye Kesgin.



Marika Andolfo si occuperà anche di realizzare la cover di Women of Marvel #1, che condividiamo nella gallery in fondo all'articolo assieme alle altre variant cover realizzate da Ernanda Souza, Audrey Mok, Lauren A. Brown e Ashley Witter.



Women of Marvel, la cui uscita è prevista per il 9 Marzo 2022, è solo l'ultimo degli albi realizzati da Marvel Comics per promuovere l'inclusività: ne è un esempio lo speciale dedicato ai nativi americani Marvel Voices Heritage, pubblicato lo scorso mese.