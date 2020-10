Wonder Egg Priority: annunciato un nuovo anime dallo studio di Darling in the FranXX

Il mercato dell'originalità all'interno dell'industria dell'animazione è una possibilità che non tutti gli studi hanno, per questo ogni produzione non ispirata da un manga, un romanzo o da un'altra sorgente originale viene vista con attenzione. In questo caso spicca Wonder Egg Priority, il nuovo anime dallo Studio Cloverworks.

Studio Cloverworks è una realtà particolarmente recente del settore, una compagnia nata dalla costola di A1 Pictures (Sword Art Online) e che ha iniziato nell'ultimo periodo a distaccarsi sempre di più dal vecchio proprietario. Le ultime fortune, coadiuvate dal successo di The Promised Neverland e Darling in the Franxx ha permesso all'azienda di cavalcare l'onda e annunciare una nuova produzione originale, Wonder Egg Priority.

Della nuova serie, tuttavia, non si hanno ancora molte informazioni se non un primo teaser trailer, lo stesso allegato in calce alla notizia. Attualmente, infatti, non è ancora disponibile una sinossi ufficiale della trama che ci auguriamo possa trapelare in rete nei prossimi giorni. Ciò che possiamo aggiungere, invece, è che l'anime è atteso al debutto nel gennaio 2021 e sarà diretto dal regista Shin Wakabayashi, mentre l'incarico di character designer e di animation director sarà affidato al talentuoso Saki Takahashi che ha già avuto modo di mostrare le sue abilità in Her Blue Sky, l'ultimo anime originale dal regista di Toradora.

E voi, invece, siete curiosi di questo nuovo progetto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.