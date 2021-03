Wonder Egg Priority, caos di informazioni: problemi di produzione?

Il finale di Wonder Egg Priority sta acquisendo sempre più una piega ambigua. Nonostante lo splendore visivo di una produzione davvero affascinante a livello tecnico e artistico, sembra ci siano alcuni problemi in merito ad un presunto 13° episodio che pare essere stato cancellato o addirittura compromesso.

Ancora una volta Wonder Egg Priority torna al centro di una controversia dopo le accuse di sessismo all'interno di un dialogo dell'episodio 4. Ad ogni modo, il nuovo anime dallo Studio di Darling in the FranXX sembra nascondere alcuni problemi, o almeno questo è quanto si evince da certi rumor trapelati in rete.

Un utente molto vicino alla produzione dell'anime, che ha collaborato con Cloverworks per reclutare una squadra di animatori che si occupassero di realizzare i genga dell'episodio 10, nonché di gestire lo stesso team, pare aver preannunciato che l'episodio 12 non sarà l'ultimo in quanto un 13° dovrebbe essere in cantiere per lo studio ma il cui futuro appare incerto a causa della puntata di recap. Il sito ufficiale ha tuttavia confermato che gli episodi saranno in totale 12, eppure Nippon TV non ha ancora listato la puntata in questione come finale di stagione.

Comunque sia, i cinguettii sono stati prontamente rimossi ma non sappiamo dirvi se esse siano informazioni errate o notizie classificate che non dovevano uscire al pubblico. Fatto sta che sembra esserci un po' di confusione verso il finale di una serie che sta affascinando il pubblico sia in oriente che in occidente.