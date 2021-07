Wonder Egg Priority, il season finale non convince: l'episodio 13 stroncato dai fan

Dopo un ottimo avvio, l'anime originale Wonder Egg Priority ha concluso la sua trasmissione come peggio non si potrebbe, tra problemi di produzione, domande senza risposta e un lungo season finale che non è riuscito a convincere i fan. Dopo il flop di The Promised Neverland 2, quindi, Studio CloverWorks è stato nuovamente sommerso dalle critiche.

Per chi non avesse familiarità con l'opera, ricordiamo che Wonder Egg Priority è un anime originale scritto da Shinji Nojima e prodotto da CloverWorks, distribuito dal 13 gennaio al 31 marzo 2021 nell'arco di 12 episodi. Subito dopo la conclusione, tuttavia, è stato rivelato che l'anime ha subito un importante taglio a causa delle richieste assurde di Aniplex, che pare abbia costretto gli animatori di CloverWorks a lavorare di fretta e in condizioni inaccettabili. Nel mese di marzo, il distributore ha dato il via libera allo studio per la produzione di un episodio conclusivo.

L'episodio 13 di Wonder Egg Priority è stato trasmesso il 29 giugno e sarebbe dovuto durare circa un'ora, ma in realtà i primi venticinque minuti sono stati utilizzati per un recap. Il resto dell'episodio è stato stroncato per varie ragioni, dalle animazioni altalenanti, alla storia poco coerente e ai tanti punti lasciati in sospeso. Tirando le somme critica e pubblico hanno valutato il season finale in maniera estremamente negativa, e come potete vedere in calce molti fan hanno espresso il loro disappunto sui social.

Una conclusione davvero inaspettata, per un anime che era riuscito ad attirare l'attenzione di centinaia di migliaia di spettatori anche in occidente. Nonostante le basse valutazioni ricevute dall'episodio conclusivo, comunque, Wonder Egg Priority rimane un anime di buona fattura, seppur innegabilmente incompleto.