Wonder Egg Priority sommerso da problemi di produzione, l'episodio finale uscirà a giugno

L'anime originale di Studio CloverWorks Wonder Egg Priority si è concluso oggi, 31 marzo 2021, con la trasmissione del dodicesimo e ultimo episodio. A quanto pare, però, il season finale non scrive davvero la parole fine sulla storia di Ai Ohto, visto che pochi istanti fa è stata annunciata l'uscita di una puntata speciale nel mese di giugno.

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dei gravi problemi di produzione di Wonder Egg Priority, che a quanto pare avrebbe dovuto essere composto da 13 episodi anziché dai 12 proposti da CloverWorks. Secondo alcune voci di corridoio Aniplex avrebbe chiesto allo studio di consegnare la serie in tempi incredibilmente brevi, costringendo gli animatori a compiere sforzi inumani e facendo finire il producer in ospedale per ben due volte.

I ragazzi di CloverWorks, ancora nel mirino dei fan dopo il pessimo lavoro svolto con The Promised Neverland 2, si sarebbero quindi trovati costretti a concludere la produzione in anticipo, rimuovendo l'episodio numero 13 e utilizzando lo slot tv per trasmettere un recap, uscito il 3 marzo 2021 tra il settimo e l’ottavo episodio.

Oggi, lo studio ha dichiarato che l'episodio finale sarà trasmesso alle ore 17:00 del 28 giugno (orario italiano) e che si intitolerà Wonder Egg Priority Special Edition. Visto il successo dell'anime, dunque, è stata probabilmente garantita allo studio la possibilità di tornare a lavorare sul vero finale dell'opera.