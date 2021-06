Wonder Egg Priority torna il 28 giugno con l'episodio finale, la durata è impressionante

Wonder Egg Priority è stata una delle migliori sorprese della stagione invernale, ma purtroppo i giganteschi problemi di produzione hanno costretto Studio CloverWorks a distribuire l'anime senza un vero e proprio finale, pubblicando solo 12 dei 13 episodi programmati. Oggi, però, è stata finalmente confermata la data d'uscita del season finale, ovvero il 29 giugno 2021.

Per chi non avesse familiarità con l'opera, ricordiamo che Wonder Egg Priority è un anime originale scritto da Shinji Nojima e prodotto da CloverWorks, distribuito dal 13 gennaio al 31 marzo 2021 nell'arco di 12 episodi. L'anime in origine avrebbe dovuto avere 13 episodi, ma secondo alcune voci di corridoio Aniplex avrebbe chiesto allo studio di consegnare la serie in tempi incredibilmente brevi, costringendo di fatto il director a tagliare il season finale. Il successo dell'anime ha colto un po' tutti alla sprovvista, e Aniplex ha deciso di dare allo studio il tempo necessario per realizzare una puntata conclusiva coi fiocchi.

Il 28 giugno 2021 alle 17:00 (ora italiana) Nippon TV trasmetterà il season finale, che non durerà i soliti venti minuti come ipotizzato dai fan. Negli ultimi mesi alcune voci di corridoio avevano iniziato a parlare di una puntata conclusiva della durata di 45 minuti, ma a quanto pare CloverWorks si è superato e il season finale durerà circa un'ora.

Wonder Egg Priority al momento è inedito in Italia, ma la speranza è che il successo dell'anime convinca Netflix, Prime Video o qualche altro importante sito di distribuzione ad acquisirne i diritti. CloverWorks intanto festeggia un altro progetto riuscito, il secondo del 2021 oltre all'ottimo Shadow House.