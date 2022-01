Wonder Girl, DC Comics cancella l'apprezzata serie a fumetti

La serie Wonder Girl, che vedeva la guerriera amazzone Yara Flor scoprirsi destinata a diventare la prossima Wonder Woman, è stata cancellata da DC Comics nonostante l'apprezzamento dei fan. Wonder Girl #7 sarà quindi l'ultimo numero della serie, nonostante la pubblicazione ufficiale della sinossi del numero 8 che adesso non vedrà mai la luce.

Wonder Girl è stata scritta e illustrata da Joelle Jones, e sin dall'inizio delle pubblicazioni nel 2021, si è guadagnata l'ammirazione dei fan. L'annuncio di DC Comics, che non spiega le motivazioni della cancellazione, recita: "L'attuale run di Wonder Girl si conclude con Wonder Girl #7, in vendita dal 25 Gennaio. Le avventure di Yara Flor continuano in Trial of the Amazons: Wonder Girl #1 e #2, in vendita rispettivamente dal 22 Marzo e 19 Aprile. Wonder Girl #8, anticipato da DC Connect #18, è stato cancellato. Restate sintonizzati per ulteriori notizie sul futuro di Wonder Girl".



L'autrice Joelle Jones non ha commentato la notizia, ma si è limitata a scrivere, su Twitter, che "non ci sarà un numero 9, ma la storia continuerà in Trial of the Amazons". Sebbene, quindi, il prossimo numero di Wonder Girls sarà l'ultimo, i fan possono consolarsi con la miniserie in due numeri Trial of the Amazon Wonder Girl, anch'essa realizzata da Joelle Jones.



La serie a fumetti segue lo stesso destino della serie televisiva: lo scorso Febbraio, CW ha cancellato la serie di Wonder Girl che avrebbe dovuto far parte dell'Arrowverse. Discorso diverso per la "sorella maggiore" Wonder Woman: Gal Gadot ha svelato quando inizieranno le riprese di Wonder Woman 3.