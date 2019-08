Wonder Woman: arriva un risvolto mortale in Year of the Villain

L'evento "Year of the Villain" si sta facendo strada nell'universo della DC Comics e ha portato i suoi primi impatti nel mondo di Wonder Woman. La super eroina Diana Prince sarà coinvolta in alcuni eventi letali in Wonder Woman numero 76, intitolato "Madri e figli". Attenzione spoiler sugli avvenimenti dell'uscita in questione dopo il salto.

Nel numero di Wonder Woman, vediamo Diana felice dopo che la barriera tra la Terra e Themyscira si è aperta. Dopo aver raggiunto sua madre e le altre amazzoni, Diana e gli atlantidei riescono a tornare con successo sulla Terra. Arrivano e si riuniscono con Steve Trevor e Aphrodite, mentre Diana si concentra anche sul suo rapporto con Veronica Cale e figlia.

Tutto sembra andare bene finché l'arrivo di Cheetah non sconvolge tutto. Nel numero precedente, Lex Luthor aveva aiutato Cheetah a trovare la spada Ammazza Dei e, con questa, Lex aveva suggerito di ammazzare non solo Wonder Woman ma tutte le amazzoni. Mentre Aphrodite si trova a casa di Diana, leggendo L'Isola del Dottor Moreau, Cheetah irrompe e riconosce Aphrodite, chiedendole un passaggio verso Themyscira.

Quando la donna si rifiuta, Cheetah non si fa scrupoli nel colpirla con la spada Ammazza Dei. Ora anche Wonder Woman sembra essere in pericolo. Cosa succederà nel prossimo numero? La DC Comics sta per lanciare un nuovo albo su un'altra figura femminile del suo universo, Harley Quinn: Breaking Glass.