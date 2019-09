Wonder Woman: Come Back to me, ecco immagini e sinossi in anteprima del terzo numero

La DC Comics sta per lanciare sul mercato il terzo numero di Wonder Woman: Come Back to Me; grazie al sito comicbook.com possiamo dare un occhiata in anteprima alle tavole e alla sinossi. Il numero conterrà delle storie pubblicate in origine in Justice League Giant #7 e Wonder Woman Giant #1.

Per fare un'analogia possiamo ricordare Superman: Up in the Sky e Batman Universe, che trattano rispettivamente L'Uomo d'Acciaio di Tom King e il Cavaliere Oscuro di Brian Michael Bendis. I fumetti in questione contenevano due storie più corte che erano generalmente prosecuzioni dirette del capitolo precedente.

Le storie di Wonder Woman iniziarono in Justice League Giant, come parte del progetto esclusivo di Walmart, ma più tardi il personaggio ottenne il suo titolo esclusivo. Il team artistico rappresentato da Palmiotti e Conner è stato uno tra i più più prolifici degli ultimi anni, avendo contribuito a donare grande popolarità al personaggio di Harley Quinn.

I disegni del terzo numero di Wonder Woman: Come Back to Me sono a cura di Tom Derenick e Trevor Scott. Di seguito vi lasciamo la sinossi:

"Disponibile per la prima volta nei negozi di fumetti! Intrappolata su un'isola misteriosa, Wonder Woman deve superare le ferite e i suoi poteri in declino se vuole mantenere in vita i suoi amici! E un attacco di un Ghepardo porta il gruppo verso un misterioso sito di atterraggio. Originariamente pubblicato su JUSTICE LEAGUE GIANT # 7 e WONDER WOMAN GIANT # 1!"

L'evento Year of the Villain della DC Comics ha colpito anche Wonder Woman, che nel numero 76 subisce dei risvolti importanti. Il CEO di Warner Bros, Ann Sarnoff ha dichiarato la sua preferenza per Wonder Woman rispetto a Batman e Superman.



Wonder Woman, il cui nome umano è Diana Prince, è un personaggio immaginario dei fumetti creato dallo psicologo William Moulton Marston e dal disegnatore Harry G. Peters nel 1941.