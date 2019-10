Wonder Woman: DC Comics annuncia i dettagli del numero 750 della serie

I fan della supereroina di casa DC non potranno farsi scappare questo nuovo numero della sua collana omonima. Dopo aver letto un'anteprima di Wonder Woman: Come Back to me, scopriamo cosa potremo trovare nell'atteso volume 750 della serie principale dedicata alle avventure di Diana Prince.

L'opera sarà composta da 96 pagine e oltre ai disegni di Joelle Jones, responsabile della copertina che potete trovare in calce alla notizia, saranno presenti Colleen Doran, Jesus Merino, Nicola Scott ed Elena Casagrande, i fan potranno leggere le storie scritte da Greg Rucka e Gail Simone, autori famosi proprio per le loro storie edite nella collana dedicata alla Principessa delle Amazzoni, Vita Ayala, Kami Garcia e Mariko Tamaki.

Inoltre saranno disponibili dei numeri speciali con delle variant cover, ognuna disegnata da un artista diverso, che rappresentano il personaggio ideato da William Moulton Marston e dallo scrittore Harry G. Peters nei vari decenni dal 1940 al 2010. la data di uscita del volume è fissata per il 22 gennaio 2020, il prezzo di vendita è fissato a 9,99$, più o meno 9€. Come avete potuto leggere nel recente numero dedicato a Wonder Woman, il personaggio di Diana ha affrontato una dolorosa separazione, rendendo ancora più drammatica la storia del personaggio interpretato su grande schermo da Gal Gadot.