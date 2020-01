Wonder Woman esibisce un'arma inedita nell'evento Dark Nights: Metal

Il prossimo evento di casa DC Comics, che prenderà il nome di Dark Nights: Metal, sarà curato dall'estro di Scott Snyder e Greg Capullo e vedrà come protagonista Wonder Woman in una nuova veste e munita di un arma inedita.

I due autori hanno espresso il loro entusiasmo su Twitter riguardo alla nuova serie, della quale comunque numerosi dettagli non sono ancora stati svelati. La run originale di Snyder e Capullo su Dark Nights: Metal ha avuto inizio nel Giugno del 2017 andando avanti fino a Marzo 2018.

La serie in questione ha fatto da apripista per eventi come Year of The Villain e Tales of the Dark Multiverse, dalle quali è scaturito un antagonista che imperversa nelle pagine di Batman e Superman, Il Batman che Ride.

Nonostante al momento le informazioni su Dark Nights siano piuttosto scarne, ciò che catalizza l'hype dei lettori sono sicuramente le firme di Snyder e Capullo, un team creativo che è riuscito a conquistarsi il favore del pubblico attraverso la gestazione della testata principale del Cavaliere Oscuro, senza dimenticare inoltre l'operato svolto sulla miniserie Batman: Last Knight on Earth, appartenente all'etichetta Black Label.

All'interno del numero speciale 750 di Wonder Woman, sono stati svelati dei nuovi retroscena riguardanti Cheetah. Recentemente, la DC Comics ha annunciato una nuova serie che andrà ad inserirsi nella categoria delle Graphic Novel Young Adult, Green Lantern: Legacy.