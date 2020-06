Wonder Woman: Panini rivela la copertina del primo numero firmata Milo Manara

La rivoluzione DC targata Panini procede a gonfie vele, con l'editore pronto a sfornare i primi capolavori del mondo fumettistico statunitense attraverso un edizione speciale. E a coronare il primo numero di Wonder Womand non poteva pensarci che uno degli artisti italiani più apprezzati al mondo, Milo Manara.

Attraverso il consueto comunicato diffuso sulle proprie pagine Facebook, Panini Comics ha mostrato ai lettori la copertina della prima uscita di Wonder Woman, annunciando inoltre una versione per i collezionisti del fumetto, la Museum Edition. Quest'ultima variante è caratterizzata dall'assenza totale di loghi e scritte nella splendida copertina curata da Milo Manara, fumettista italiano conosciuto in tutto il mondo per le affascinanti tavole sensuali.

L'albo in questione, che vi ricordiamo essere realizzato da G. Willow Wilson, Lee Garbett e Jesus Merino, uscirà nelle fumetterie e librerie il prossimo 4 giugno al prezzo di 5 euro. La celebre eroina, inoltre, tornerà sul grande schermo il prossimo 14 agosto, nel nuovo film del franchise intitolato "Wonder Woman 1984". Il lungometraggio troverà nuovamente alla regia Patty Jenkins, dopo il successo clamoroso della prima pellicola che ha incassato oltre 800 milioni di dollari in tutto il mondo.

E voi, invece, cosa ne pensate della copertina del primo numero di Wonder Womand targato Panini, lo acquisterete? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.