Wonder Woman prende vita nel bellissimo cosplay di Kami Ferreira

All'inizio degli anni 40, quando il mondo dei fumetti era ancora agli albori, negli USA la DC Comics, che all'epoca aveva un altro nome, decise che non c'erano abbastanza figure femminili negli albi. Nacque così Wonder Woman che ancora oggi forma la cosiddetta trinità di DC Comics, insieme a Batman e Superman.

Diana Prince continua ad affascinare da quasi 80 anni con le sue storie e non a caso è diventato uno dei personaggi a godere di un film nel nuovo DC Extended Universe. Dopo il primo film con Gal Gadot, è in produzione un altro lungometraggio sulla bella e forte amazzone. Purtroppo l'attuale situazione mondiale ha costretto al rinvio Wonder Woman 1984 a fine 2020, salvo ulteriori spostamenti nei prossimi mesi.

Per rivedere Wonder Woman però possiamo sfruttare i cosplay, creati grazie a una forte passione delle fan dell'eroina. È Kami Ferreira a mostrarci la sua Wonder Woman diventata virale nella foto in basso. Il costume scelto dalla cosplayer riprende uno dei classici costumi di Wonder Woman e su cui è stato basato quello indossato da Gal Gadot nell'interpretazione cinematografica degli ultimi anni, composta quindi da un corpetto rosso con alcuni dettagli stilizzati in oro che formano un'aquila, un gonnellino blu e dei bracciali grigi e dorati. Vi piace questo cosplay di Wonder Woman?