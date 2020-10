Wonder Woman: Presentata Nubia, amazzone protagonista di una nuova collana

Dopo il numero dedicato alle origini di Wonder Woman, ecco il design del nuovo personaggio, di nome Nubia, che farà il suo debutto durante l'evento "DC Future State", in programma per i primi mesi del 2021.

Potete vedere una prima immagine di Nubia in calce alla notizia, amazzone che farà il suo debutto nel corso dei volumi della collana intitolata "Future State: Immortal Wonder Woman", disponibile per l'acquisto a partire dal prossimo 19 gennaio 2021. Il fumetto sarà scritto da Michael W. Conrad, famoso per il suo lavoro in "Doom Patrol" e Becky Cloonan, già conosciuta per "Gotham Academy", ecco una breve descrizione della serie dedicata a Wonder Woman: "Gli Undoing stanno arrivando. Sono passati molti anni dalla Età degli Eroi, pochi degli amici della Principessa Diana sono sopravvissuti, e anche la maggior parte delle sue sorelle sono morte. Adesso è in arrivo una nuova minaccia che neanche i potenti Darkseid possono sconfiggere, ed è compito di Wonder Woman affrontarla! Sarà una storia fantasy piena di azione, ambientata alla fine dei tempi".

Continua poi: "Le cose sono andate sempre peggio sull'Isola Paradiso e Nubia ha trovato una nuova casa nel mondo degli uomini, adesso avrà il compito di proteggerlo da avversari mitologici e magici". In attesa di ulteriori informazioni dei prossimi eventi di DC Comics, vi lasciamo con questo cosplay dedicato a Wonder Woman.