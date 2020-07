Wonder Woman riceverà una nuova figure in uno stile inedito

Il character designer di Strike Witches e Girls Und Panzer, Humikane Shimada, ha rielaborato il design di Wonder Woman attraverso il peculiare estro artistico. La sua interpretazione, visibile in calce all'articolo, costituirà il modello di riferimento per un nuovo collezionabile in arrivo in Giappone a gennaio 2021.

La figure, che si intitola "Wonder Woman Humikane Shimada Ver.", è alta circa 16 centimetri. E' disponibile in tre varianti, ciascuna delle quali presenta una posa differente. La prima è certamente più classica, mentre le altre due godono di un'impostazione decisamente più dinamica, includendo le armi classiche dell'eroina - tra cui il Lazo della Verità.

La figure sarà disponibile all'acquisto a un costo non eccessivamente alto, si parla infatti di 5,800 yen (circa 54 dollari), e può essere ordinata attraverso i maggiori rivenditori giapponesi di action figure, statue, gadget e in generale merchandising dedicato alla cultura pop.

Nel frattempo, in Italia inizia la rivoluzione fumettistica targata Panini, che pubblicherà buona parte dei capolavori statunitensi della DC Comics in un'edizione speciale. Il primo numero che raggiungerà gli scaffali riguarderà proprio Wonder Woman, la cui copertina porterà la firma dell'eccelso Milo Manara.

