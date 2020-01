Wonder Woman: una storia incentrata su Cheetah sul numero speciale 750

Il numero 750 di Wonder Woman della DC Comics in uscita questa settimana è un albo davvero speciale. Composto da novantasei pagine, l'albo vedrà la collaborazione di diversi artisti. Una delle storie che comporranno lo speciale a fumetti è dedicata al rapporto tra Wonder Woman e Cheetah.

L'albo celebrativo di Wonder Woman uscirà il 22 gennaio e si rifarà agli speciali albi celebrativi già usciti per Superman (che celebrò il numero 1000 della storica testata Action Comics, la prima che ospitò le storie dell'Uomo d'Acciaio) e per Batman (con l'albo speciale uscito l'anno scorso per festeggiare il numero 1000 di Detective Comics). Questo di Wonder Woman non tocca nessun record o anniversario, ma alla DC Comics hanno deciso di celebrare l'eroina in questo modo perchè comunque costituisce, insieme a Batman e Superman, la famosà trinità di eroi più famosi della casa editrice. L'albo speciale di Wonder Woman avrà più variant di autori differenti e conterrà storie scritte da Marguerite Bennett, Steve Orlando, Greg Rucka, Gail Simone, Mariko Tamaki, Elena Casagrande e Colleen Doran. Proprio Greck Rucka, con i disegni di Nicola Scott, avrà una storia in 11 pagine incentrata sul rapporto tra Wonder Woman e Cheetah, sua storica nemica, intitolata Never Chance. La storia non si baserà solo sul conflitto fisico tra le due, ma cercherà di dare un nuovo punto di vista del rapporto di amicizia/conflitto che portano avanti i due personaggi. L'albo, inoltre, avrà anche il compito di rendere Wonder Woman come il primo eroe ad apparire nella continuity dell'Universo DC Comics, un pò come successo coi film della Warner Bros.

Chissà se e quando la Panini Comics, che ha recentemente acquistato i diritti della DC Comics distribuirà questa storia nel nostro paese. Vi terremo aggiornati quando avremo notizie più precise sui progetti dell'editore modenese per la casa editrice di Wonder Woman, Superman e Batman.