Wonder Woman: nell'ultimo numero assistiamo ad una dolorosa separazione

I fumetti dedicati al personaggio di Diana Prince sono numerosi, dopo avervi mostrato l'anteprima della serie Wonder Woman: Come Back to Me, scopriamo cosa accadrà nel numero 79 della collana principale dedicata alla famosa amazzone.

È tempo di tirare fuori i fazzoletti: sembra che nel corso dell'opera scritta da G. Willow Wilson e illustrata da Scott Eaton assisteremo alla fine del rapporto tra Wonder Woman e Steve Trevor.

Quella che è sempre stata una coppia fissa dei fumetti, che ha dovuto affrontare alti e bassi ma che è sempre riuscita a superare ogni momento di difficoltà, non sopravviverà ai piani di Lex Luthor, il rivale di Superman ha infatti creato una spada capace di uccidere anche le divinità, cedendola subito a Cheetah, che ne ha approfittato per testarla su Afrodite, sconfiggendo la dea dell'amore. Gli effetti si sono fatti subito sentire sulla Terra, scatenando rivolte e la fine di numerosi matrimoni,

Anche il rapporto tra i due protagonisti è stato scosso da questa notizia, nel numero infatti scopriamo che Diana è appena tornata a casa dopo un estenuante scontro contro Cheetah, solo per trovarsi davanti il suo amato, insieme ai suoi bagagli. Steve le spiega che nonostante il loro grande amore, non può più rimanere in una relazione in cui riceve poco e che gli costa così tanto.

Non sappiamo ancora se questa decisione sarà irreversibile, nel frattempo vi lasciamo con questa originale fan art di Wonder Woman in versione anime, mentre aspettiamo il prossimo numero dell'opera.