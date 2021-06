Words Bubble Up Like Soda Pop: l'anime dal regista di Bugie d'Aprile arriva su Netflix

Netflix ha annunciato a sorpresa l'acquisizione dei diritti di Words Bubble Up Like Soda Pop, il film anime di Flying Dog annunciato nel 2019. La pellicola avrebbe dovuto debuttare nei cinema giapponesi il 15 maggio 2020 ma l'uscita è slittata più volte a causa del Covid, e oggi è stato confermato che la distribuzione avverrà tramite streaming.

Netflix pubblicherà il film anime in tutto il mondo il 22 luglio 2021, e poche ore fa ha mostrato il primo trailer sottotitolato in inglese. La sinossi recita quanto segue: "Un giorno d'estate, un diciassettenne tremendamente riservato e una sua coetanea con indosso una maschera si incontrano in un centro commerciale. Words Bubble Up Like Soda Pop racconta la storia di Cherry e Smile, due ragazzi di diciassette anni che si avvicinano l'un altro con le parole e la musica".

Basato sul soggetto originale di Dai Sato (Cowboy Bebop), Words Bubble Up Like Soda Pop è stato diretto da Kyohei Ishiguro (Bugie d'Aprile, Children of the Whales) e prodotto da Flying Dog (Kakegurui xx, Domestic Girlfriend). Yukiko Aikei (Naruto Shippuden, Bugie d'Aprile) si è occupata del character design, mentre il compositore Kensuke Ushio (Devilman Crybaby, A Silent Voice) ha curato la colonna sonora. Come tutti i prodotti Netflix, l'anime sarà disponibile anche con il doppiaggio italiano.

E voi cosa ne dite? Guarderete questo film? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che nel corso dello stesso mese, Netflix aggiungerà al proprio catalogo anche Pokémon Esplorazioni.