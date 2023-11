World of Warcraft: un cosplay di Jaina Proudmoore incanta con le sue arti arcane

Con Activision entrata a far parte del mondo Microsoft, World of Warcraft e altri giochi potrebbero arrivare su Xbox. In attesa di scoprire se la libreria Activision-Blizzard possa davvero arrivare su console, la maga Jaina Proudmoore incanta la community con un bellissimo scatto arrivato sui social media.

Al BlizzCon 2023 è stato annunciato World of Warcraft Worldsoul, un nuovo arco narrativo per l'MMORPG che si andrà a comporre di tre nuove espansioni in arrivo nel corso dei prossimi anni. Il primo di questo trio di contenuti aggiuntivi sarà The War Within, in arrivo già nel 2024.

Jaina Marefiero è la più potente incantatrice umana, governatrice della città di Theramore, l'unico territorio umano a Kalimdor. Da giovane, Jaina fu l'apprendista dell'arcimago Antonidas e innamorata del principe Arthas, che però cadde vittima della maledizione dei Re dei Lich. È anche una delle più fidate alleate dell'orco Thrall, sebbene Orda e Alleanza siano fortemente in contrasto. Jaina padroneggia una vasta gamma di magie, ma in combattimento preferisce utilizzare l'elemento dell'acqua e del fuoco.

In questo cosplay di Jaina Produmoore da World of Warcraft la maga incanta con la sua bellezza. Gli occhi azzurri e i capelli biondi raccolti in una treccia, vengono esaltati da un elegante vestito bianco e blu. Interprete della maga è la cosplayer Natalie Narga_Lifestream.