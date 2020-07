World of Warcraft: la regina Azshara prende vita col cosplay di Daniela Loveiras

All'alba dei tempi su Azeroth non c'era nulla. Poi arrivarono gli Dei Antichi e la loro corruzione, seguita dalla distruzione del loro impero per mano dei Titani. Dopo questo processo iniziarono a diffondersi le altre forme di vita che conosciamo in World of Warcraft, tra cui l'impero elfico guidato dalla regina Azshara.

Bella e potente, Azshara ebbe accesso a una delle fonti d'energia più potenti del mondo di Warcraft, ma alla fine tutto collassò obbligandola a dimorare per secoli nelle profondità marine e a entrare in contatto con N'Zoth, evento da cui scaturì la nascita dei Naga. Di recente, Azshara è tornata nell'espansione Battle for Azeroth con un ruolo di fortissimo rilievo.

Ma una cosplayer ha deciso di ricordarla nella sua forma elfica dedicandole un cosplay. Daniela Loveiras ha vestito i panni della regina del Palazzo Eterno ricordandola com'era al culmine della sua bellezza. Nel post in basso proveniente dalla pagina Instagram sono presenti due foto che ci mostrano questo cosplay di Azshara. Capelli e abiti bianchi spiccano tra il viola e il lilla che scaturiscono dal suo tremendo potere. Infatti oltre a semplicemente travestirsi da Azshara, la cosplayer ha deciso di aggiungere diversi effetti grafici che la rendano più terrificante e distruttiva. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema World of Warcraft?