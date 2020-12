World's End Harem: l'anime basato sull'opera di Ichikawa si mostra nel primo teaser

Dopo l'annuncio della produzione animata l'annuncio nel mese di maggio della serie World's End Harem, le prime immagini sono state finalmente mostrate nel breve teaser trasmesso durante l'evento Jump Festa 21, durante il quale sono stati anche presentati i doppiatori che ricopriranno i ruoli dei personaggi principali.

Come potete vedere nel video in cima alla notizia, le sequenze mostrate sono brevi e riguardano principalmente Mira Suou, apparsa anche nella locandina promozionale in fondo alla pagina. L'opera ambientata in un futuro post-pandemico di Taichi Ichikawa debutterà nel 2021, e lo stesso autore donerà la voce a Reito Mizuhara, protagonista della storia, mentre i ruoli di Mira, Akane e Sui sono stati affidati agli attori e doppiatori Haruka Shirashi, Yo Taichi e Aya Yamane.

La trasposizione animata, che ha fatto discutere la community subito dopo l'annuncio, sarà prodotta dalla collaborazione tra Studio Gokumi e AXsiZ, che hanno affidato la regia a Yuu Nobuta, la sceneggiatura a Tatsuya Takahashi, mentre Masaru Koseki sarà il character designer, e Shigenobu Ookawa si occuperà della colonna sonora.

Di seguito riportiamo la presentazione ufficiale del manga: "Il Virus che uccide gli uomini: una malattia mortale ha eliminato il 99.9% della popolazione maschile. Mizuhara Reito è stato in uno sonno criogenico negli ultimi 5 anni, lasciando nel passato Tachibana Erisa, la ragazza dei suoi sogni. Quando Reito si risveglia dal sonno, si ritrova in un mondo totalmente diverso, dove rappresenta la risorsa più preziosa del pianeta. Reito e altri quattro ragazzi cominciano a vivere nel lusso, con un'unica missione: ripopolare il mondo ingravidando più donne possibili! Tutto quello che Reito vuole è, tuttavia, ritrovare la sua amata Erisa, scomparsa 3 anni prima. Riuscirà Reito a resistere alla tentazione e trovare il vero amore?"