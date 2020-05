World's End Harem: annunciato l'anime basato sul manga di sesso post-apocalittico

La rivista digitale Shonen Jump+ è ancora giovane ma tra le sue fila può contare già nomi che si stanno ritagliando uno spazio nel mondo dei manga. Tra i più noti ci sono indubbiamente Spy x Family di Tatsuya Endo e Jigokuraku - Hell's Paradise di Yuuji Kaku, ma un altro dei manga più famosi e venduti è World's End Harem.

Nel corso dei quattro anni di pubblicazione, World's End Harem ha raccolto molto pubblico come testimoniano le visualizzazioni su Shonen Jump+ e le vendite dei tankobon cartacei. Proprio grazie a questa popolarità ottenuta si è potuto guadagnare la trasposizione della storia in un anime.

Il noto insider Ryokutya ha confermato alcune voci dei giorni scorsi, avvisando al pubblico che World's End Harem riceverà un anime. Per ora non sono state divulgate ulteriori informazioni se non che l'adattamento sarà mandato in onda nel corso del 2021. World's End Harem è un manga scritto da LINK e disegnato da Kotaro Shono dal 2016 e pubblicato in Italia dalla casa editrice J-POP, che ha in previsione di pubblicare il sesto volume a fine maggio 2020.

La storia ruota intorno a Reito Mizuhara, un giovane affetto da sclerosi multipla e che decide di farsi ibernare in attesa che l'umanità trovi una cura per la malattia. Al risveglio verrà sì curato ma si troverà davanti anche uno scenario apocalittico: un virus ha sterminato tutti gli uomini e pertanto il pianeta è popolato solo da donne. Lui e altri quattro ragazzi dovranno farsi carico di ripopolare l'umanità ingravidando quanto più donne possibili, ma Reito vorrebbe solo ritrovare Erisa, la ragazza che ama.