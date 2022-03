World's End Harem, la censura arriva a coprire tutto lo schermo

Il nono episodio dell'adattamento anime di World's End Harem (Shuumatsu no Harem) è probabilmente uno dei più ricchi di contenuti sessuali, dopotutto, lo sviluppo di Shouta Doi in un "signore dell'harem" è una delle attrazioni visive che tengono incollati i fan allo schermo.

Tuttavia, abbiamo già visto l'assurdo livello di censura che la serie ha nella sua distribuzione televisiva (e che la piattaforma Crunchyroll ha deciso di acquisire), ma con un tale livello di contenuti sessuali, quale sarà il nuovo livello di censura raggiunto questa volta?

Abbiamo raccolto alcuni dei panel più censurati che siamo riusciti a trovare. Potrebbe sembrare impossibile, ma non abbiamo preso le immagini sbagliate. Il rettangolo completamente scuro che vedete, è davvero stato trasmesso in TV in questo modo. Nonostante questo, esistono delle versioni non censurate, come quella di AT-X o di altre piattaforme giapponesi.

La serie di undici episodi va in onda dal 7 gennaio in Giappone, mentre la piattaforma Crunchyroll si occupa della sua distribuzione in Occidente, trasmettendo la versione censurata del progetto. LINK e Kotaro Shono hanno iniziato a pubblicare il manga sul sito Shonen Jump Plus di Shueisha nel maggio 2016. L'editore ha pubblicato il dodicesimo volume della raccolta nell'agosto 2020. Successivamente, il duo ha iniziato la pubblicazione di un sequel intitolato Shuumatsu no Harem: After World nel maggio 2021.

"Il virus Man Killer è una malattia letale che ha sradicato il 99,9% della popolazione maschile mondiale. Mizuhara Reito ha dormito in un sonno criogenico per cinque anni, lasciandosi alle spalle Tachibana Erisa, la ragazza dei suoi sogni. Quando Reito si sveglia dal suo sonno profondo, emerge in un mondo affamato di sesso in cui lui è ora il principale fornitore di piacere. A Reito e ad altri quattro studenti sarà data una vita di lusso e una semplice missione: ripopolare il mondo ingravidando quante più donne possibile. Tuttavia, tutto ciò che Reito vuole è ritrovare la sua amata Erisa, scomparsa tre anni prima. Cosa deciderà alla fine - il suo vero amore o la tentazione carnale dell'harem?"

