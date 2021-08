Da World's End Harem a The Faraway Paladin, ecco le prossime novità Crunchyroll

Con la recente acquisizione da parte di Sony, il catalogo di Crunchyroll è destinato ad amplificarsi sempre di più. In attesa di capire i risultati di questa nuova collaborazione, durante il Virtual Crunchyroll Expo 2021 sono stati annunciati i titoli che arriveranno nei prossimi mesi.

Durante i panel del V-CRX, Crunchyroll ha annunciato varie serie che nel prossimo periodo faranno compagnia alla sua utenza. Dal'adattamento animato del videogioco Muv-Luv Alternative, passando per la serie animata della light novel Skeleton Knight in Another World, fino all'anime di World's End Harem, le novità Crunchyroll soddisfaranno tutti i palati.

Si parte dall'isekai Skeleton Knight in Another World, il cui debutto è segnato come "presto". "Un giorno, un ragazzo si è addormentato giocando a un videogioco... e quando si è svegliato si è trovato in un mondo di gioco nei panni di uno scheletro! Dotato delle armi poderose e dell'armatura del suo avatar, ma intrappolato nell'aspetto terrificante di uno scheletro, Arc si trova in un nuovo e fantastico mondo. Tutte le sue speranze di vivere una vita tranquilla sono dunque svanite, dopo l'incontro con una bellissima guerriera elfa che lo ha posto su una strada irta d'avventure e conflitti".

A seguire (ottobre 2021) vi sarà World's End Harem, manga arrivato in Italia con J-POP. "Ambientato nella Tokyo del 2040, segue le vicende di Reito, un ragazzo che soffre di una malattia incurabile. Nel tentativo di salvare la sua amica d'infanzia Erisa, s'iberna per curarla dalla malattia. Quando si risveglia cinque anni dopo, nel mondo è in atto una pesante trasformazione. Il Male Killer virus ha ucciso il 99,9% degli uomini del pianeta. Questo rende il mondo un harem composto da 5 milioni di donne per ogni 5 uomini. Uno di loro è Reito che deve "accoppiarsi" per il bene di ciò che resta dell'umanità. Lo aspetta una vita da harem in questo mondo pandemico. Nello stesso momento, Reito resta coinvolto in una cospirazione globale. Potrà resistere alla tentazione di salvare il mondo?".

Nel palinsesto autunnale troveremo Muv-Luv Alternative. "La storia del legame tra coloro che combattono in un mondo portato al suo limite. In uno degli innumerevoli universi paralleli che esistono nello spazio e nel tempo, l'umanità ha lottato per decenni un lunga guerra contro i BEETA, ostili invasori extraterrestri, usando delle macchine da guerra umanoidi chiamate Tactical Surface Fighters. È una storia di vita e di morte di un'umanità sull'orlo della sua estinzione...".

Ad accompagnarlo, vi sarà The Faraway Paladin. "In una città in rovina popolata dai morti, lontana dalla civiltà, vive un ragazzino umano chiamato Will. È stato cresciuto da tre non morti: l'eroico guerriero scheletro chiamato Blood, la mummia sacerdotessa chiamata Mary e il mago spettrale chiamato Gus. I tre hanno insegnato al ragazzo ciò che sanno e gli hanno dato tutto il loro amore. Il ragazzo inizia un giorno a chiedersi: "Chi sono?". Will inizierà a scoprire i misteri dei non morti di questa città. Comprenderà l'amore e la pietà degli dei buoni, ma anche la paranoia e la follia di quelli malvagi. E una volta imparato tutto ciò, si cimenterà nella via che porta a divenire paladini".

A chiudere questa ondata di anime troviamo The Strongest Sage with the Weakest Crest, in uscita a gennaio 2022. "Mathias, la cui forza è limitata dallo stemma con cui è nato, decide che reincarnarsi è necessario per ottenere una potenza inarrivabile. Dopo la sua rinascita, il ragazzino scopre di essere nato con lo stemma perfetto per essere il combattente magico perfetto. Sfortunatamente, il mondo in cui è nato ha degli standard atrocemente bassi in quanto a magia e tutti pensano che sia destinato al fallimento. Ora sta a lui provare quanto tutti sbaglino... alla maniera del saggio più potente del mondo!".

Vi lasciamo ai dettagli dell'acquisizione Sony x Crunchyroll e agli anime in simulcast di agosto 2021.