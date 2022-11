World Dai Star: key art di un nuovo lavoro dell'autore di Akame ga Kill!

In Agake ga Kill Tatsumi diventa un tremendo assassino adottando l'ideale del fine che giustifica i mezzi. Quali sono i mezzi con i quali l'autore di Akame ga Kill! sta lavorando al nuovo progetto anime World Dai Star? Intanto vi proponiamo la lettura della nostra recensione di Akame ga Kill!.

Non vi sono ancora molti dettagli rilasciati su World Dai Star ma le premesse sono interessanti. Al progetto lavorano Takahiro, l'autore del fortunato splatter Akame ga Kill!, e Mika Pikazo, disegnatrice di avatar virtuali altresì conosciuti come VTubers. Il titolo già lo conosciamo e in aggiunta è pervenuta una key art.

Quest'ultima è visibile nel tweet in calce e mostra una ragazzina in tipico stile VTuber colorata digitalmente con tonalità vivide. I colori predominanti delle vesti sono il rosso e il blu. L'espressione dolce, gli occhi grandi dall'iride dorata e i capelli rosa, caratterizzano il volto di colei. Ricorrente nell'immagine è il simbolo della stella, che effettivamente richiama il titolo World Dai Star. Oltre ad indossare due fermacapelli a forma di stella, la ragazza è circondata da uno misteriosa aura brillante, anch'essa, appunta, a forma di luminosissime stelle.

Una trasmissione in streaming YouTube, anch'essa in calce, prevista per il 27 novembre alle 19:30 dell'orario nipponico e alle 11:30 di quello italiano, svelerà maggiori informazioni. Nell'attesa vi invitiamo a recuperare un fedelissimo cosplay di Esdeath creato da Jannet.