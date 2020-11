World Trigger 2 debutterà al cinema in Giappone, il nuovo teaser rivela la data d'uscita

Il sito web ufficiale della seconda stagione di World Trigger ha recentemente mostrato un nuovo teaser trailer della serie anime, confermando, per l'occasione, anche l'arrivo dei primi due episodi nelle sale cinematografiche giapponesi. L'inizio della proiezione è fissato per il 25 dicembre e questa si protrarrà per due settimane, fino al 7 gennaio 2021.

L'anime farà parte del blocco NUMAnimation dell'emittente TV Asahi, e debutterà regolarmente in tv il 9 gennaio 2021. In occidente la prima stagione è stata distribuita da Crunchyroll, dove sono ancora disponibili i primi 73 episodi. Per il momento, tuttavia, il sito non ha confermato se e quando trasmetterà i nuovi episodi.

Il teaser trailer visibile in cima alla news rivela, tra l'altro, tutti i componenti dello staff. Morio Hatano (Saint Seiya Omega) dirige l'anime presso Toei Animation, mentre Hiroyuki Yoshino, Toshihisa Kaiya e Kenji Kawai tornano per occuparsi rispettivamente di sceneggiatura, characters design e musiche. Vi ricordiamo che l'anime adatta il manga di Daisuke Ashihara, composto da 22 Volumi e attualmente in corso. In Italia la distribuzione è curata da Edizioni Star Comics.

E voi cosa ne pensate? State aspettando i nuovi episodi? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'ultimo trailer di World Trigger 2.