World Trigger 3: il finale della stagione rimandato a causa dell'allerta tsunami

Il trailer della terza stagione di World Trigger ha mostrato alcune anticipazioni delle prossime avventure dei protagonisti dell’opera di Daisuke Ashihara. Nel frattempo, l’account Twiter ufficiale della serie prodotta da Toei Animation ha fatto sapere che il finale della stagione non è andato in onda a causa dell’allarme provocato da uno tsunami.

Come sapete, l’isola Tonga del Pacifico deve affrontare l’eruzione di un vulcano subacqueo, che ha causato numerosi danni agli abitanti del luogo. Proprio a causa di questa eruzione, le istituzioni giapponesi hanno dato l’allarme per i rischi di uno tsunami che avrebbe potuto colpire le coste orientali del Giappone, con onde la cui altezza poteva raggiungere i tre metri. Per lo stato di allarme che è stato dichiarato, la messa in onda del finale della terza stagione di World Trigger è stata rimandata: in origine, infatti, gli appassionati dello show avrebbero potuto vedere la conclusione della terza parte dell’anime già la scorsa settimana, mentre la puntata andrà in onda questo sabato.

Per ora non sappiamo ancora se sarà prodotta anche una quarta stagione dello show di Toei Animation, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane saranno condivisi altri dettagli con i numerosi fan del manga di Daisuke Ashihara. Per concludere, ecco un leak dedicato a World Trigger.