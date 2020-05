World Trigger 3: ecco i nuovi design dei protagonisti!

Dopo il finale della seconda stagione, di qualche anno fa, molti fan della serie di World Trigger non si sarebbero mai aspettati il ritorno della serie, annunciato invece, con grande sorpresa, da Toei Animation nel 2019. La produzione della terza stagione è attualmente in corso e sono stati mostrati in rete i design dei personaggi.

Manca ancora una data di uscita ufficiale, e probabilmente non è il momento adatto per annunciarla, ma sembra che comunque i lavori stiano procedendo bene. Il sito ufficiale di World Trigger ha condiviso i nuovi design dei 5 personaggi che torneranno a far parte anche della nuova stagione.

Nel post in fondo alla pagina è possibile vedere i nuovi look di Osamu Mikumo, Kazuaki Oji, Yoko Katori, Tatsuhito Ikoma e Takuma Yuba. Il character designer è rimasto Toshihisa Kaiya, che aveva già contribuito alla produzione delle prime due stagioni.

Mentre la maggior parte del cast e dei doppiatori torneranno a ricoprire i loro ruoli, la regia della serie è stata assegnata a Morio Hatano, che ha sostituito Kouji Ogawa. Hatano è famoso per aver collaborato al fianco di Kimitoshi Chioka nella realizzazione della saga di Trunks dal futuro nell'anime di Dragon Ball Super.

Ricordiamo inoltre che il manga di World Trigger ha subito diversi rallentamenti a causa dei problemi di salute dell'autore.