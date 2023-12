World Trigger, sequel in arrivo! Svelati i primi dettagli sull'anime

Negli ultimi giorni, il gran numero di novità emerse dal Jump Festa 2024 ha invaso internet e le sorprese riservate agli appassionati di anime sono state molteplici, arrivando persino al clamoroso annuncio del remake di One Piece. Anche World Trigger è stato presente all'appuntamento con diversi importanti annunci.

Il Jump Festa 2024 ha visto salire sul palco il cast di doppiatori originale di World Trigger per discutere del nuovo "World Trigger Festival" che si terrà il 31 marzo a Tokyo, in Giappone. Quella del Jump Festa, inoltre, è stata anche l'occasione perfetta per il team di seiyu di presentare le novità per il brand.

Innanzitutto c'è la conferma della produzione di una quarta stagione anime per le avventure di Osamu Mikumo e compagni, che si erano interrotte all'inizio del 2022. Inoltre, è stata ribadita la volontà di realizzare un altro festival di World Trigger, dopo i successi straordinari delle edizioni 2022 e 2023, approfittandone per dare spazio al ritorno della serie animata.

All'evento parteciperà una star assoluta del settore come Yuuki Kaji, voce di Osamu Mikumo ma anche Eren Jaeger (Attack On Titan), che di recente ha parlato di IA nel doppiaggio. Ad accompagnarlo, il resto del cast vocale di World Trigger, composto da Tomo Muranaka (Yuma Kuga), Nao Tamura (Chika Amatori) e altri ancora.

Ulteriori dettagli sull'evento e la distribuzione dei biglietti verranno rilasciati sul sito web e sui social della serie. Per chi fosse interessato a recuperare gli ultimi episodi di World Trigger in attesa della quarta stagione, segnaliamo che essi sono interamente disponibili su Crunchyroll. Stavate aspettando un sequel per World Trigger? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.