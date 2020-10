World Trigger: diffuso in rete un nuovo trailer della seconda stagione

Le notizie sulla nuova stagione di World Trigger stanno iniziando a comparire sempre più di frequente sul web. Questa volta a stuzzicare i fan ci pensa un nuovo trailer che ci proietta direttamente alla seconda stagione dell'anime.

Del resto che ci sarà una seconda stagione di World Trigger è cosa certa e dopo avere avuto anche le conferme sul cast, è giunta infine la data di uscita della stagione due.

Per chi dovesse aver perso di vista la notizia, ricordiamo che la seconda stagione di World Trigger è prevista per il 9 gennaio del 2021 in Giappone. Non ci resta dunque che aspettare il nuovo anno per vedere nuovamente Yuma Kuga in azione assieme agli altri utilizzatori dei "Trigger". Per allietare l'attesa però ci possiamo concedere la visione del nuovo trailer diffuso nel web e che ci dà un piccolo assaggio di quello che sarà il futuro di World Trigger.

Prima di lasciarvi al video, per chi dovesse aver perso la prima stagione dell'anime, ricordiamo che è disponibile su Crunchyroll e che si compone di oltre 70 episodi. Per quanto riguarda la distribuzione in Italia della seconda stagione, ancora non abbiamo avuto nuove notizie circa la data di uscita.

Senza indugiare oltre, vi lascio alla visione del nuovo trailer, buona visione e fateci sapere cosa ne pensate