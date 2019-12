World Trigger: un'indiscrezione confermerebbe il prossimo arrivo di una seconda stagione

La travagliata serializzazione del manga di World Trigger, costretta a sottostare a pause forzate a causa di importanti problemi di salute del sensei Daisuke Ashihara, pare trovare miglior fortuna nella sua controparte animata che, stando ad alcuni rumor, sta per rinnovarsi di una seconda stagione.

Afflitto da spondilosi cervicale, uno strappo della colonna vertebrale in un'area in prossimità del collo, costrinse allora l'autore a mettere in pausa una prima volta il manga di World Trigger lo scorso 4 dicembre del 2014. Proprio per aiutare Ashihara sensei da un peggioramento delle proprie condizioni fisiche, l'opera venne spostata da una cadenza settimanale a una mensile, sotto la rivista Jump SQ.

Nonostante il travaglio del manga, l'opera godette comunque di una longeva serie animata, ben 73 episodi realizzati dalla TOEI Animation. Secondo alcune voci, infatti, l'azienda sarebbe al lavoro su ben due nuovi progetti da distribuire intorno al 2020. Mentre si specula da una parte sul ritorno di Dragon Ball Super 2, dall'altra diventa più concreta la possibilità che World Trigger 2 approdi in Giappone nella prima parte del nuovo anno.

Ovviamente, non ci resta che attendere eventuali annunci in merito, magari in prossimità del Jump Festa 2020 che si terrà nella giornata di domani e dopodomani. Vi consigliamo, ad ogni modo, di rimanere sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcuna novità in merito al presunto ritorno dell'anime di World Trigger.