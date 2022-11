World Trigger, problemi di salute per Ashihara: il capitolo di dicembre è rimandato

Da L'Attacco dei Giganti in poi i franchise manga e anime legati alla lotta contro creature giganti sono aumentati. Ad esempio è il caso di Giant Beasts of Ars. E poi c'è World Trigger

Quest'ultimo iniziò ad essere pubblicato nel 2013 e da quell'anno in poi ha riscosso successo e ha attirato intorno a sé un solido gruppo di fan. Arrivano però cattive notizie, sia per il manga che spiacevolmente per la condizione umana dell'autore Daisuke Ashihara.

Ed è di recente anche il caso di Shingeno, il quale ha fermato MF Ghost per malattia. D'altronde è risaputo che in Giappone il proprio lavoro è preso molto sul serio, anche per pressione sociale e non mancano noti casi come ad esempio le problematiche legate a Berserk e Hunter x Hunter.

Dunque nel prossimo numero di Jump SQ World Trigger non sarà presente, è l'account Twitter ufficiale del franchise a farlo sapere. L'uscita sarebbe stata nel giorno 2 dicembre ma sarà rinviata ad anno 2023, più precisamente il 4 gennaio. Il tweet, presente in calce alla notizia, riporta delle scuse ma tra le righe non vi è niente di specifico sui malanni di Ashihara se non che 'vi sono cattive condizioni fisiche'. Questa è la quarta interruzione per World Trigger nel 2022.