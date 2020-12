World Trigger: rivelati nuovo spot e nuova key visual dell'anime in arrivo

L’account ufficiale della nuova stagione di World Trigger ha rilasciato un nuovo spot e una nuova key visual. L’anime debutterà in Giappone il 9 gennaio 2021 all’interno del palinsesto televisivo di TV Asahi NUMAnimation.

Nel cast dell’anime faranno ritorno Tomo Muranaka come Yūma Kuga, Yuuki Kaji nel ruolo di Osamu Mikumo, Yao Tamura come Chika Amatori, Yūichi Nakamura nei panni di Yūichi Jin e infine Nobunaga Shimazaki come Hyuse.

I nuovi membri del cast invece saranno Hisao Egawa nel ruolo di Gatlin, Toshiyuki Toyonaga come Ratarikov, Mie Sonozaki in Wes Sō, Kenjiro Tsuda come Koskero, Ayumu Murase per Reghindetz e Ryoko Shirashi nei panni di Yomi.

Mori Hatano, direttore della prima stagione di Saint Seiya Omega, della saga di Trunks in Dragon Ball Super, di Hugtto! Precure e Star Twinkle Precure, sarà il regista della serie. Hiroyuki Yoshino, Toshihisa Kaiya e Kenji Kawai faranno ritorno anche in questa seconda stagione nel ruolo di supervisore, character design e compositore.

La opening “Force” sarà eseguita dalla boyband sud-coreana TOMORROW X TOGETHER. Motoko Ōmori e la rock band Mrs. Green Apple hanno scritto la canzone appositamente per l’anime. La ending “Mirai Eigō” invece sarà eseguita dalla rock band Kami wa Saikoro o Furenai.

Il manga di World Trigger ha debuttato su Weekly Shonen Jump nel 2013, ed è stato in pausa fino a novembre 2016 a causa delle condizioni di salute del mangaka Ashihara, per poi riprendere nell’ottobre 2018. Dopo ci sono state altre pause sempre dovute a problemi di salute del mangaka.

I primi due episodi della nuova serie verranno trasmessi anche in 12 cinema giapponesi con dei contenuti esclusivi, dal 21 dicembre al 7 gennaio. Intanto, il character design dei protagonisti della terza stagione di World Trigger è mozzafiato!