World Trigger: Secondo un leak presto saranno condivise nuove informazioni

Si è conclusa da pochi mesi la seconda stagione di World Trigger, anime su cui ha lavorato Toei Animation, nel frattempo un leak sembra anticipare l'arrivo di ulteriori informazioni sul futuro della serie.

Come sapete la seconda stagione di World Trigger si è conclusa dopo solo 12 episodi, mettendo in scena le vicende di quattro volumi a partire dal numero 14 del manga scritto e disegnato da Daisuke Ashihara. Mentre in molti si chiedono se anche la terza stagione trasporrà solo l'ultima parte del fumetto o se saranno inseriti degli archi narrativi inediti, in calce alla notizia trovate il messaggio condiviso dall'account di Twitter @somoskudasai, che ha pubblicato un importante tweet per i numerosi fan della serie: secondo quanto viene affermato da un leaker giapponese infatti, avremo altre notizie sulla terza stagione di World Trigger durante un evento speciale dedicato allo show, che si terrà il prossimo 15 agosto.

Gli appassionati hanno iniziato ad ipotizzare quale potrebbe essere il programma dello speciale, in molti infatti sperano di vedere un primo trailer incentrato sulle prossime vicende dello show o di scoprire la trama degli episodi inediti. In attesa di una conferma dei leak, vi segnaliamo che in Italia le puntate di World Trigger sono disponibili nel catalogo di Crunchyroll.