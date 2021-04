World Trigger: la Stagione 2 si conclude con soli 12 episodi, l'anime tornerà a ottobre

La seconda stagione di World Trigger si è ufficialmente conclusa ieri, 3 aprile 2021, con la messa in onda del dodicesimo e ultimo episodio. Toei Animation non aveva rivelato il numero esatto di puntate che avrebbero composto la Stagione 2, e considerando che la prima vanta ben 73 episodi la notizia è stata accolta con stupore dai fan.

La prima stagione di World Trigger ha adattato i primi 14 Volumi del manga di Daisuke Ashihara in 73 puntate, o meglio in 58, visto che gli episodi dal 49 al 63 hanno raccontato una storia originale non presente nel manga. La seconda stagione ha invece trasposto gli eventi raccontati nei 4 Volumi successivi, su un totale di 23 pubblicati. Questo significa che la terza stagione dell'anime, con data d'uscita fissata per ottobre 2021, ha materiale sufficiente per altri 12 episodi al massimo, a meno che la produzione non decida di inserire un altro arco narrativo originale.

Nel caso in cui non seguiste il manga di Ashihara, vi ricordiamo che World Trigger ha iniziato la pubblicazione sul settimanale Weekly Shonen Jump di Shueisha, solo per essere poi spostato sul mensile Jump Square dal 2018, una volta cambiate le tempistiche di serializzazione. Il manga è attualmente in hiatus a causa di problemi di salute dell'autore, e la pubblicazione del capitolo 207 (Volume 24) è slittata a maggio 2021.

World Trigger è visibile legalmente su Crunchyroll Italia. L'ultimo episodio, il numero 85, è attualmente disponibile soltanto per gli abbonati al servizio, ma diventerà gratuito per tutti il 10 aprile 2021.