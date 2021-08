World Trigger: la Stagione 3 ha una data di uscita, eccola in un trailer PV

Con soli dodici episodi rilasciati, la Stagione 2 di World Trigger aveva lasciato i fan con l'amaro in bocca. L'adattamento anime del manga firmato Daisuke Ashihara tornerà però a brevissimo: ecco la data di uscita ufficiale della terza stagione!

Come anticipato da un leak emerso in rete, quest'oggi si è tenuto un evento in livestream per il franchise di World Trigger. Nel corso della diretta è stato mostrato uno spettacolare trailer PV della Stagione 3, ma ancora più importante è stata rivelata la data della premiere.

Lo staff di TOEI Animation, studio responsabile delle animazioni, ha annunciato che la terza stagione debutterà ufficialmente il 9 ottobre, con ulteriori informazioni che verranno rivelate durante un altro evento streaming programmato per l'8 settembre.

Il cast di World Trigger Stagione 3 è composto da importanti figure come Tomo Muranaka, Yuuki Kaji, Nao Tamura e Yuichi Nakamura, rispettivamente nei panni di Yuma Kuga, Osamu Mikumo, Chika Amator e Yuichi Jin.

Il manga di Daisuke Ashihara ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 2013 ed è arrivato in Italia nel 2015 con Edizioni Star Comics. L'opera, ancora in corso di serializzazione, ha ispirato un adattamento anime composto da due stagioni. Vi lasciamo ad altri dettagli emersi in precedenza su World Trigger Stagione 3.