World Trigger: la terza stagione dell'anime arriverà nel mese di ottobre

Con l'Anime Japan 2021 in corso è tempo di clamorosi annunci! Uno dei più attesi riguarda la data di uscita di World Trigger 3, che tornerà a intrattenere i fan dopo la cocente delusione per i pochi episodi rilasciati nel corso della seconda stagione.

Dopo diversi mesi dal momento dell'annuncio di TOEI Animation, avvenuto quando la seconda stagione animata non aveva ancora fatto il suo debutto, è stata finalmente rivelata una finestra di lancio per World Trigger 3.

L'anime tratto dal manga di Daisuke Ashihara tornerà nel mese di ottobre come parte del palinsesto autunnale giapponese e per celebrare questa conferma, data in un panel dell'Anime Japan 2021, sono state rilasciate anche alcune immagini esclusive in anteprima.

Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro se questa terza stagione vanterà l'impressionante numero di episodi della prima o se invece si potrà considerare come una stagione 2-B, ossia come il secondo cour di quella precedente.

E voi cosa vi aspettate dai prossimi episodi del mondo sci-fi di Yuma Kuga e dei guerrieri d'élite chiamati "Border"? Nel frattempo, ecco i nuovi design dei protagonisti di World Trigger 3. Prima d'immergervi in questa nuova tornata di puntate, la seconda stagione di World Trigger è arrivata su Crunchyroll, non perdetevela!