World Trigger: Toei Animation al lavoro su una terza stagione

La seconda stagione di World Trigger è sempre più vicina, inoltre è stato appena annunciato che Toei Animation si occuperà di produrre una terza stagione dell'opera ispirata al manga di Daisuke Ashihara.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso da @WSJ_manga con il quale ha fatto sapere ai numerosi appassionati di World Trigger che è attualmente in lavorazione una terza parte dell'anime, anche se ancora non conosciamo altri dettagli riguardo il cast e il numero di puntate di cui sarà composta. Come sapete, il manga da cui è tratta l'opera ha subito diverse interruzioni a causa delle condizioni di salute del suo autore, nonostante questo, Toei Animation ha deciso di proseguire con la trasposizione di World Trigger, serie che ha riscosso un notevole successo.

A partire dal prossimo 9 gennaio andranno in onda le puntate inedite della seconda stagione, mentre i fan giapponesi potranno avere una prima anteprima delle avventure dei protagonisti dell'anime già dal 21 dicembre: in quella giornata infatti saranno proiettati in alcuni cinema le puntate di esordio della seconda parte, insieme ad alcuni contenuti speciali.

In attesa di scoprire quando l'anime sarà disponibile in Italia, vi lasciamo con l'ultimo trailer della seconda stagione di World Trigger condiviso dallo studio di animazione.