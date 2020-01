Wotakoi festeggia un importante traguardo, oltre 9 milioni di copie stampate

La casa editrice giapponese Ichijinsha ha confermato, tramite il PV visibile in calce, l'abbattimento del muro dei 9 milioni di copie stampate da parte del manga di Fujita "Wotakoi - L'amore è complicato per gli otaku". La serie è da poco disponibile in Italia grazie agli sforzi di Planet Manga.

Casomai non lo conosceste, vi ricordiamo che il manga si trova attualmente al sesto anno di serializzazione e che la sinossi recita quanto segue: "Narumi, un'impiegata che nasconde di essere una fan del genere yaoi, cambia lavoro e ritrova l'affascinante amico d'infanzia Hirotaka, che però è un otaku di videogiochi. Decidono di uscire insieme, ma essendo entrambi otaku, hanno strane abitudini, e la relazione è tutt'altro che facile". L'opera conta attualmente 7 tankobon disponibili, con un ottavo previsto per il generico 2020.

Il successo dell'opera ha portato alla realizzazione di una serie anime del 2018 prodotta da A-1 Pictures (Kaguya-sama: Love is War, Sword Art Online, Erased) e attualmente disponibile su Amazon Prime Video. Inoltre, il prossimo 7 febbraio sarà distribuito nei cinema giapponesi il primo adattamento live-action, diretto da Yuichi Fukuda e distribuito da Toho.

E voi cosa ne pensate? Siete fan del lavoro di Fujita? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui ve lo foste perso poi, vi ricordiamo che lo scorso marzo fu pubblicato uno speciale OVA di Wotakoi in concomitanza con l'uscita del Volume 7.