Wotakoi: L'amore è complicato per gli otaku, simulcast dell'anime su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha annunciato una nuova serie di animazione giapponese che verrà diffusa in contemporanea con la messa in onda in terra nipponica. Parliamo di Wotakoi: L'amore è complicato per gli otaku, di cui il primo episodio è già disponibile sulla piattaforma streaming del servizio di e-commerce.

Intitolato in lingua originale Wotaku ni Koi wa Muzukashii, Wotakoi: L'amore è complicato per gli otaku è tratto dall'omonimo manga di Fujita, che è in corso dal 2014 sulle pagine dell'editore Ichijinsha. Il primo episodio della nuova serie anime in simulcast su Amazon Prime Video si intitola "Narumi e Hirotaka si incontrano di nuovo, e..." ed è già disponibile per lo streaming con sottotitoli in italiano e audio in lingua originale.

Il secondo episodio, invece, si intitolerà "Stiamo insieme ora?" e sarò disponibile la prossima settimana. Di seguito vi lasciamo la sinossi proposta da Amazon Prime Video:

Narumi, un'impiegata che nasconde di essere una fan del genere yaoi, cambia lavoro e ritrova l'affascinante amico d'infanzia Hirotaka, che però è un otaku di videogiochi. Decidono di uscire insieme, ma essendo entrambi otaku, hanno strane abitudini, e la relazione è tutt'altro che facile...

La serie è prodotta da A-1 Pictures (Persona 5 The Animation) e in Giappone viene trasmessa nel contenitore notaminA di Fuji TV: la messa in onda è partita lo scorso 13 aprile.