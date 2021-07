Wotakoi: il manga romantico di Fujita si è concluso dopo sei anni, annunciato uno spin-off

Wotakoi: L'amore è complicato per gli otaku, il manga sentimentale/comedy di Fujita, si è definitivamente concluso il 16 luglio dopo sei anni di serializzazione, e Ichijinsha ha confermato che l'undicesimo ed ultimo Volume arriverà in Giappone il 14 ottobre. La casa editrice ha anche annunciato l'arrivo di uno spin-off, senza però rivelare protagonisti e data d'uscita.

Wotakoi è un manga josei scritto e disegnato dall'autrice giapponese Fujita, in corso di serializzazione dal mese di novembre 2015. Il fumetto ha riscosso un grande successo in tutto il mondo con oltre 10 milioni di copie stampate ed è distribuito in Italia da Planet Manga, che ha già pubblicato i primi nove Volumi. La sinossi recita quanto segue: "Narumi, un'impiegata che nasconde di essere fan di manga yaoi, cambia lavoro e ritrova l'affascinante amico d'infanzia Hirotaka, che però è un otaku di videogiochi. iI due decidono di frequentarsi, ma essendo entrambi otaku, hanno strane abitudini, e la relazione è tutt'altro che facile".

In cima all'articolo potete dare un'occhiata ad una delle pubblicità trasmesse in Giappone negli ultimi giorni, in cui vengono annunciate la data d'uscita del Volume finale e la realizzazione di uno spin-off. Così come il manga, anche lo spin-off sarà serializzato sulla piattaforma digitale Comic Pool di Ichijinsha.

E voi cosa ne dite? State leggendo Wotakoi? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che il manga ha anche ricevuto un adattamento anime, disponibile in Italia su Amazon Prime Video.