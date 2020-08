Wotakoi raggiunge 10 milioni di copie stampate, in arrivo un episodio speciale dell'anime

Poche ore fa, la casa editrice giapponese Ichijinsha ha confermato che Wotakoi - L'amore è complicato per gli otaku, il celebre manga di Fujita, ha raggiunto l'impressionante traguardo di 10 milioni di copie in circolazione. Per festeggiare è stato confermato l'arrivo di un volume speciale, un episodio inedito dell'anime e molto altro ancora.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata ad un video con protagonisti i doppiatori dell'anime, impegnati ad analizzare alcune delle scene più importanti occorse nel manga e a festeggiare il traguardo. In calce è anche disponibile un poster realizzato per l'occasione. Il manga aveva raggiunto i 9 milioni di copie stampate nel mese di gennaio 2020.

Inoltre, nel Volume 9 del manga (disponibile da oggi in Giappone) è stato rivelato che per celebrare l'occasione sarà pubblicata una variante del Volume 10, in arrivo nel 2021. La versione speciale del tankobon includerà un CD con il secondo episodio speciale dell'anime, che a quanto pare vedrà come protagonisti Naoya e Ko. Vi ricordiamo che al momento la serie televisiva è composta da 11 episodi e un OVA, intitolato "Sore wa, ikinari otozureta=koi" (Apparì all'improvviso e fu subito amore).

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che il manga di Wotakoi è distribuito in Italia da Planet Manga, e che al momento sono disponibili i primi tre Volumi.