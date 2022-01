X Deaths of Wolverine, una morte clamorosa è in arrivo

L'avventura che punta a stravolgere la storia di Wolverine è iniziata. Con la pubblicazione della preview di X Deaths of Wolverine #1, scopriamo che, in questa storyline, non è in ballo solo la vita del mutante artigliato: sembra infatti che uno dei personaggi storici dei fumetti degli X-Men abbia le ore contante.

X Lives of Wolverine #1, già disponibile negli Stati Uniti, ha visto Wolverine rivivere i momenti più iconici della sua vita. Sebbene X Deaths of Wolverine #1 si ponga come seguito diretto di quella storia (la pubblicazione delle due serie sarà alternata settimana dopo settimana), la preview pubblicata in esclusiva da CBR non vede affatto la presenza di Logan, ma si concentra sul personaggio di Moira.



Moira MacTaggert è un comprimario storico delle testate degli X-Men creato da Chris Claremont nel 1975. A partire dalle serie House of X e Powers of X, Moira ha assunto un'importanza ancora maggiore: si tratta infatti di uno dei personaggi che ha reso possibile la creazione di Krakoa, la nazione mutante. Nella preview sembra che Moira, in fuga per qualche motivo da Xavier e Magneto, possa andare in contro alla sua morte.



Sia X Lives of Wolverine, che X Deaths of Wolverine saranno composte da cinque numeri, rappresentando però un'unica storia divisa in dieci parti. X Deaths of Wolverine #1, scritto da Benjamin Percy e illustrato da Federico Vicentini, sarà pubblicato in territorio americano il 26 Gennaio 2022. In calce, assieme alla preview, condividiamo anche la cover del numero, a cura di Adam Kubert.