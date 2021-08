X-Force: tutte le cover speciali firmate da Rob Liefeld per i 30 anni della serie

Dopo il trentesimo anniversario di Deadpool, Marvel Comics si prepara a celebrare i 30 anni del gruppo di supereroi X-Force. Per l'occasione la Casa delle Idee ha realizzato un volume celebrativo, X-Force: Killshot Anniversary Special, affidando le copertine all'artista Rob Liefeld, ideatore della squadra.

Nel 1991 Liefeld e Fabian Nicieza decisero di riunire Cable, Domino, Cannonball, Feral, Shatterstar, Wapath e Boom-Boom creando il gruppo di supereroi più eccentrico della Marvel. Un'unione bizzarra e stravagante che col passare degli anni avrebbe accolto anche diversi personaggi diventati iconici, come Deadpool, altra creazione di Liefeld, e Major X, figlio di Cable e Tempesta.

Oltre ad una cover che riunisce tutti i protagonisti sia in versione regular che variant, Liefeld ha firmato sei copertine molto speciali, ciascuna dedicata ad un personaggio, che insieme formano un'unica, grande, illustrazione. "Ho collaborato con la Marvel per concepire un tributo adeguato all'eredità di X-Force, e le 6 cover che mostrano i personaggi sotto i riflettori è un buon modo per onorare il passato, il presente e il futuro della squadra!" questo è stato il commento di Liefeld quando sono state rivelate le immagini delle copertine che trovate in calce.

Il volume in questione conterrà una storia del tutto originale, in cui Cable cercherà di riformare il gruppo di eroi per sconfiggere una volta per tutte Stryfe. Per concludere vi lasciamo alle cover di Liefeld realizzate per i 30 anni di Deadpool.